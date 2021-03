Imene LECHLECHE

LECHLECHE IMENE

08 Rue Guillaume Lapeyrie Age : 32 ans.

31100 Toulouse Mobilité : permis B + véhicule.

Tél : 07 51 58 74 95

Mail : bouriahzohra311@gmail.com



Projet Professionnel : ATSEM

COMPETENCES :

Réaliser un suivi dactivité.

Accompagner lenfant dans ses apprentissages scolaires au quotidien et lapprentissage de son autonomie.

Techniques daccompagnement pédagogique.

Gestion bureautique (Word).

Sens du relationnel.

Techniques déveil de lenfant.

Animer les activités ludiques ou aider lenfant lors dactivités déveil et dapprentissage.

Observer le comportement et lévolution de lenfant .



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :



2010/2019 : Enseignante de Français. Ain Témouchent/ Algérie.

2009 : Enseignante de Français au collège. (Stage), Oran / Algérie.





FORMATIONS :

Depuis février 2021 : Projet pro, LRF (Lieu Ressource Formation) Toulouse

Juin 2010 : PEM Français Langue Etrangère.

(Ecole Normal Supérieur dEnseignement et Technologie), Algérie.

Juin 2006 : Baccalauréat,Algérie..