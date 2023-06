Imoconseil Réseau Immobilier STÉPHANE GOUNET (GOUNET)

IMOCONSEIL fut mon choix avec plus de 20 ans d'expertise immobilière.

Créé en 2002, IMOCONSEIL est le seul réseau dirigé par son fondateur.

Une REMUNERATION optimale jusqu'à 98% des honoraires réalisés.

Celui de la progression, de l'accompagnement, de l'évolution dans une structure ambitieuse et à taille humaine. Une réussite due à un travail quotidien et à un accompagnement de qualité.

Accompagnement que je souhaite aujourd'hui partager avec vous ...

Vous êtes ambitieux et souhaitez, vous aussi, exercer un métier passionnant.

Vous êtes prêt à vous former et à appliquer nos méthodes pour réussir.

Vous avez la volonté et la capacité financière pour lancer votre business.

Contactez moi immédiatement en précisant votre lieu de résidence et vos expériences professionnelles.Array

Stephane Gounet - 06.07.28.28.22



Mes compétences :

GESTION TRANSACTION LOCATION CONSEIL

ACHAT VENTE COURTAGE PREMIUM SPORT PRESTIGE

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT RESEAU IMOCONSEIL FRA

ANIMATION FORMATION ACCOMPAGNEMENT RESEAU

SPORT NAUTIQUE & AUTOMOBILE

MANAGEMENT RESEAU