L’agence Shade In est une agence d’architecture spécialisée en design Intérieur, elle s’est bâtie sur l’idée d’accompagner le client dans la traduction de ses idées en lui donnant les outils techniques de les réaliser avec une étude conforme à ses goûts. Notre motivation principale est de comprendre notre client pour pouvoir le satisfaire.



Shade In développe différents services de l’étude Complète au Suivi de chantier en passant par des études partielles pour un espace ou un sous espace, Dans l’objectif de répondre de manière claire à vos attentes, nous vous offrons les meilleurs services allant du simple croquis au dossiers techniques. Shade In met son professionnalisme au service de ses clients pour le meilleur résultat.



Mes compétences :

Google Sketchup

Architecture

AutoCAD

Design

Conception 3D

Conception

Aménagement intérieur

Dessin technique