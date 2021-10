Industrie YAZI (HABTI)

Notre entreprise, implantée à Casablanca et Agadir, est spécialisée dans la vente des produits et matériel technique et industriel.



Dans ce cadre d’activités, elle commercialise des produits industriels issus des grandes marques internationales dans les domaines suivant

• Mécanique : roulement, paliers, courroie, chaine de transmission, chaine porte câbles, roue, lubrifiants.etc.

• Pneumatique ; tuyau, distributeur régulateur vérin.etc.

• Hydraulique : flexibles, vannes, vérin.etc.

• Outillage : palan, vérin de levage, brosse métallique.etc

• Appareillage ; manomètre, appareil de mesure de vibration, mesure du son.etc