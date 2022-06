Ines ABIDI

Acheteuse chez Marquardt Mécatronique , pendant 3 ans, j'ai développé, animé et géré les achats et les équipes.

Je suis actuellement à la recherche de nouveaux challenges dans le secteur des achats en Île de France.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaiter en savoir plus sur mes compétences et mes aspirations professionnelles.



Mes compétences :

SAP

COSWIN

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

windows