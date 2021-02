Inès DEBIERNE

Diplômée d'un BTS Commerce International en 2019 et d'une Licence professionnelle Management Opérationnel des Entreprises en 2020. J'ai eu la chance de pouvoir développer et assimiler des compétences professionnelles au sein de différentes industries : restauration, pharmaceutique, ventes et communication. Aujourd'hui, je continue mes études en MSc Luxury and Design Management avec le corps enseignant et professionnel d'ICN Business School. En parallèle, je suis auto-entrepreneuse en tant que responsable développement commercial et communication. Je mets au service de mes collaborations mon dynamisme et ma persévérance afin de répondre au mieux à leur besoin.