Après avoir obtenu le Baccalauréat, je me suis tournée vers la médecine. Je n'ai cependant pas du tout accroché avec les méthodes d'apprentissage, cela ne me correspondait pas. J'ai donc ensuite suivi une remise à niveau pour entrer en LEA, c'est là que j'ai pu découvrir un enseignement : la création se site web et j'ai tout de suite adoré.

J'ai donc intégré le DEUST Webmaster et métiers de l'internet,qui est proposé par l'Université de Limoges, cette année.