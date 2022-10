Inès PERRIN

Assistante Export confirmée: 6 ans d’expérience dans un environnement international.



De nature réactive et rigoureuse et parlant en plus du français, l’anglais et l’espagnol couramment, l’assistanat Export est un poste qui me convient parfaitement.



J’ai été amenée à suivre tout le processus des ventes « Grand Export » : de la prise de commande à la relance des paiements et règlement des litiges ainsi que le processus logistique de la négociation des prix du transport international (routier & maritime) au suivi des livraisons.



Je souhaite mettre mes aptitudes au service d’une structure à taille humaine, orientée à l’international.





Mes compétences :

ADV

ADV EXPORT

Export

Logistique

Réactive

Rigoureuse

Rigueur