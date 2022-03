Inès-Véronique BOUSSUGES est psychanalyste et accueille les enfants, adolescents et adultes en thérapie brève, de soutien ou d'analyse.

Elle vous reçoit, dans une neutralité bienveillante, discrète et sécurisante sans aucun jugement dans une relation de confiance thérapeute-patient, s'appuie sur la parole et l'échange dans le respect du cadre analytique.



Formée, autorisée et certifiée par l'Institut de Psychanalyse Nîmois (I.P.N),

elle est également affiliée à la :



Fédération Freudienne de Psychanalyse (F.F.D.P) et

est de fait signataire du Code de Déontologie

qu'elle s'est engagée à respecter.



Mes compétences :

Après des études de droit dans les universités de Sceaux (Paris XI) et Panthéon-Assas (Paris II), Inès-Véronique BOUSSUGES entame à l'Université de Rennes un DEUG de psychologie et sciences du langage.

Quelques années plus tard, elle s'engage dans un cursus afin de devenir psychanalyste.

La psychanalyste se différencie du psychologue, du psycho-thérapeute ou du psychiatre, de par son cursus de formation comprenant nécessairement l'aboutissement de sa propre cure psychanalytique.



Inès-Véronique BOUSSUGES est formée sur les plans théorique et analytique.

Elle réunit donc ces deux caractéristiques :

- dune part, elle a étudié la théorie de la psychanalyse, dans une école privée et à l'université selon laquelle l'être humain est dirigé par l'inconscient et les pulsions sexuelles ;

- d'autre part, elle a suivi elle-même une analyse (appelée analyse didactique) chez un psychanalyste, qui a été validée et certifiée.

L'analyste, selon Freud, tient essentiellement un rôle d'écoute à la fois neutre et bienveillante, et d'interprétations ponctuelles.

Par les phénomènes de la libre association et du transfert, l'analysant revit son histoire, et ainsi, verbalise les phénomènes inconscients qui s'y rapportent.

Inès-Véronique BOUSSUGES accompagne l'analysant dans la mise à jour de ces représentations inconscientes souvent jusque là refoulées.

Pour elle, il est important de prendre le temps d'analyser l'histoire de l'individu pour pouvoir en tirer de nouvelles conclusions qui vont positivement interagir sur son présent.



On peut aller voir Inès-Véronique BOUSSUGES pour toutes sortes de raisons :

- pour un problème existentiel ou pour se faire aider au travail du deuil dune personne, dune situation, faire un simple point sur sa vie,

se faire accompagner lors d'un passage de la vie difficile comme par exemple un divorce car, pour le psychanalyste, le passé (l'enfance, l'adolescence) est intimement lié aux difficultés ou aux réussites du présent.



Ainsi, pour elle, l'enfant qui s'est senti choyé aura plus de facilités une fois adulte à affronter les conflits.



Elle pose d'emblée le cadre analytique, dont la règle fondamentale est la technique de la libre association.

Les autres règles concernant le rythme, la durée et le coût des séances, restent propres à chaque analyste.



Certains psychanalystes parlent peu, d'autres préfèrent une technique plus active en suscitant plus fréquemment le dialogue avec leur patient

Elle exerce en Cabinet et est membre dune fédération : fédération freudienne de psychanalyse dont elle s'est engagée à respecter le code de déontologie.

Elle vous reçoit sur rendez-vous à NIMES (30).

