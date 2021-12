Infirmière Béatrice ZONFRILLI

Infirmière libérale sur le secteur de Drancy depuis 2006.



Les soins infirmiers sont assurés à domicile secteur Drancy ou au cabinet infirmier et uniquement sur rendez-vous avec une prescription médicale.



Infirmière diplômée dEtat depuis 2001, expérience acquise en milieu hospitalier dans de nombreux services tels que la chirurgie générale, la réanimation, les urgences, la pédiatrie, la cancérologie, lhématologie, la pneumologie, la médecine générale ...



La disponibilité, l'écoute, la rigueur, le professionnalisme et la qualité des soins infirmiers que j'effectue sont mes priorités.



Pansements

Injections

Chimiothérapie

Perfusions

Soins Pédiatriques

Soins techniques simples et complexes

Prise en charge des patients Covid+ en Présentielle et/ou Télésoin

Vaccination contre la COVID-19 uniquement sur RDV SPECIFIQUE et en fonction de la dotation des vaccins)



(liste non exhaustive)





Carte Vitale acceptée

CMU, CMU-C et AME acceptées

Tiers payant

Conventionnée





Informations utiles pour le jour des soins, avoir :





Pour les soins infirmiers, à domicile ou au cabinet, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.

Avoir votre carte vitale à jour



Avoir une ordonnance de soins infirmiers à domicile ou au cabinet

Une ordonnance initiale fournie par votre médecin pour le matériel nécessaire à la réalisation des soins infirmiers (matériel que vous aurez été chercher au préalable chez votre pharmacien avant le début des soins).