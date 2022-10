Ingenierie SAB

SAB IT SOLUTIONS est une start-up parisienne spécialisée dans les nouvelles technologies et l'ingénierie technique au service des entreprises du secteur du bâtiment.

A lorigine de cette aventure, deux co-fondateurs de formation ingénieurs ParisTech passionnés par l'entrepreneuriat, Forts dune solide expérience acquise dans lindustrie, notre ambition est de participer auprès de nos clients aux grands chantiers en cours et à venir notamment pour les Jeux olympiques d'été prévus à Paris en 2024.

Notre volonté est de répondre aux besoins de nos clients en apportant des solutions en phase études (Chiffrages/dimensionnement/), Travaux (Solution IT pour la coordination des métiers MOA/MOE,.) et Réception (Solution IT pour le suivi des réserves,).



SAB IT SOLUTIONS est dotée d'une équipe qualifiée qui travaille sur trois pôles :



- Pôle ingénierie (Génie électrique et télécommunication).

- Pôle développement d'applications web « BTP » et déploiement des solutions IT.

- Pôle conseils stratégiques (gouvernance, formation...).



Notre pôle technique (SAB ingénierie) propose un éventail complet de services et de solutions avec toujours les mêmes objectifs : adaptabilité et accompagnement à chaque étape de vos projets comprenant les domaines suivants :



- ÉTUDE DE PRIX CFO / CFA.

- ÉTUDE D'EXÉCUTION.

- INTERVENTION A LA CARTE SELON VOS BESOINS.



Aujourd'hui, SAB ingénierie dispose de grandes compétences de pointe dans différentes disciplines techniques du bâtiment, ce qui fait de nous un vecteur de projets publics, semi publics et privés denvergure national et international en proposant des solutions conciliant laspect financier et environnemental.



Nos atouts majeurs :

- Une équipe forte de plus de 10 ans dexpérience dans le domaine de lingénierie électrique.

- Une maitrise des dernières normes en vigueur.



Pour nous contacter : contact@SAB-ingenierie.fr