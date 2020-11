Ingrid GIRAULT

J'ai un réel engouement pour mon métier de Chargée de Communication. J'apprécie plus particulièrement les nombreux contacts humains avec les collaborateurs, partenaires et prestataires, ainsi que le travail d'équipe, le challenge et la création. Je suis dynamique, réfléchie, organisée et rigoureuse.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint

Evénementiel

Microsoft Word

Relations Presse

Publicité

Relations Publiques

Gestion de projet

Rédaction

