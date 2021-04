Ingrid Hernandis

Mon projet est de rendre les personnes, en recherche de mieux-être, autonomes dans leur recherche d'équilibre vers un mieux être. Dès la première séance, un soin bien-être en sophro-cristallothérapie est proposé afin de se mettre en route rapidement vers l'équilibre d'un mieux-être. Le mieux-être se ressent au niveau mental, physique, émotionnel et au-delà...Ce soin bien-être combine la sophrologie, les cristaux de roche et la sonothérapie afin de libérer la personne de tout ce qui l'empêche d'être bien avec elle même ou avec les autres...Grâce à la séance de soin bien-être en sophro-cristallothérapie, vous accédez à un niveau de sérénité qui vous permet de vous libérer et de prendre le recul suffisant face à toutes les situations. Soin holistique qui permet de réguler notamment le stress, l'anxiété, la perte de repère, réguler l'appétit, problèmes digestifs, éliminer les douleurs inexpliquées, problèmes relationnels, certains problèmes de procréation, tendance à la procrastination, manque d'organisation, impression de subir sa vie, incompréhension du monde extérieur, des collègues de travail, peur inexpliquées, troubles du sommeil, problème de concentration, addiction tabac, manque d'estime de soi, manque de confiance en soi, énurésie secondaire, etc... (liste non exhaustive...) pour vous conduire vers un mieux-être.

A l'issue de la séance, en pleine possession de votre potentiel créateur, détenteur de conseils personnalisés et avisés, vous trouvez les solutions et accédez à la plénitude. Au niveau des éléments travaillés à votre demande ou basés sur ce que vous avez à travailler quant à votre évolution personnelle.

Accompagné d'outils vous permettant d'évoluer au fil des jours suivants la séance, vous poursuivez votre évolution toujours vers l'équilibre d'un mieux-être. Le soin bien-être en cristallothérapie vous permet entre autre de refaire circuler l'énergie vitale dans tout le corps, rééquilibrer votre énergie, vous installer dans l'instant présent, débloquer une limitation de votre être qui peut-être libérer au moment du soin et de fait agir sur la problématique du moment de façon holistique. Le soin continue son action durant 8 à 15 jours pour vous amener vers un pallier toujours plus proche de la paix intérieure que vous méritezDes outils vous seront proposer pour accompagner le soin et vous permettre de vous installer dans ce mieux-être moteur de votre développement personnel holistique.Pour les adultes les soins sont individuels.Pour les adolescents, ils peuvent être accompagnés, mais afin qu'il ne reste pas figés dans leur personnage, il est conseillé de les laissés seul avec le thérapeutePour les enfants en bas âge, je préfère voir l'adulte en priorité, sans l'enfant, afin qu'il m'expose la problématique, à l'issu de l'anamnèse l'adulte reçoit un soin de sophro-cristallothérapie qui permet de débloquer la situation avec son enfant. Si cela n'est pas suffisant l'enfant sera reçu où des exercices de sophrologie-relaxologie adaptées lui permettrons de se livrer rapidement et d'accéder rapidement à un mieux êtreJe propose en plus des soins individuels des formations collectives sous formes d'ateliers d'apprentis-sages.à mon cabinet/atelier et sur demande dans les entreprises, education nationale et associations...Ingrid Hernandis Sophrologue-relaxologue certifiéeconseillère en développement personnel holistique et cristallothérapeute.

site officiel : www.ingridhernandis.com

événements : https://www.facebook.com/Ingrid0615463460/events