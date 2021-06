Ingrid KASTCHER

Créé en 2006, Faubourg Immobilier est promoteur immobilier

spécialisé en immobilier résidentiel : programmes de logements,

résidences étudiantes, résidences de tourisme, résidences pour

personnes âgées…

Un savoir-faire

Faubourg Immobilier identifie les meilleurs fonciers puis imagine,

construit et commercialise des projets immobiliers de logements.

Quel que soit le type de projet, la société déploie toujours la même

exigence de qualité au niveau du terrain, d’audace au niveau de la

conception et d’excellence au niveau de la réalisation. Découvrez

nos programmes en cours.

L’habitat sous toutes ses formes

Le rayon d’action de Faubourg Immobilier s’étend à toutes les

formes d’immobilier résidentiel : en accession à la propriété ou à

visée locative, résidences privées ou résidences gérées (étudiants,

seniors, tourisme). Fort de son expérience la société maîtrise tous

types d’opérations : de la conception de quelques logements à celle

de tout un quartier. Découvrez nos réalisations.

Une philosophie

Les équipes de Faubourg Immobilier attachent une attention toute

particulière à la situation de chaque projet. Présente essentiellement

dans les grandes métropoles, la société privilégie toujours la qualité

à la quantité. L’approche architecturale est toujours la même,

rigoureuse et exigeante et ce, jusque dans les moindres détails.



