Ionut BOHOTINEANU

Jeune cadre de direction dans des établissements sociaux et médico-sociaux, jai acquis de lexpérience dans trois domaines : AHI (accueil hébergement insertion), Handicaps et Protection de lEnfance.

Educateur spécialisé de formation initiale, jai exercé pendant plus de 15 ans dans les ESSMS, entre 4 et 7 ans pour chacun. Cela ma permis dacquérir une certaine maturité, avant et après lobtention du CAFERUIS (2008).

Chef de service depuis 3 ans, jai progressivement évolué vers des responsabilités multiples. Aujourdhui, je peux intervenir dans des contextes institutionnels divers et faire face à des complexités multiples.

Mon expérience sest exercée depuis plusieurs années, dans des rayons dintervention variés :

CHRS / CHU : 2,5 ans

MECS et AEMO judiciaire : 4 ans

IME / CITL / SAVS : 11 ans

Au¬-delà de mes compétences techniques avec les équipes et auprès des usagers, jai également acquis des expertises bien précises :

Méthodologie de projet

o gestion de crise

o plannings

o CODIR, accompagnement au changement, etc.

Démarche qualité

o Optimisation des moyens et des résultats

o Présence active en tant que cadre institutionnel, etc.

Une vision stratégique combinée à une attention constante aux détails opérationnels

GRH, adaptabilité, réactivité et communication avec la direction