Iphiginie ANGONE

Étudiante en master 2 digital marketing, je suis à la recherche dune alternance dans le domaine du marketing digital. jai eu tout au long de mon parcours professionnel scolaire à côtoyer le milieu en étant assistante cheffe de projet CRM, ou jétais en charge de faire du monitoring hebdomadaire, du benchmark, et de la création de contenu. Jai également pu être par le passé stagiaire SDR influence et marketing activation où mes missions étaient mi-commercial, mi marketing et où je devais être en charge de la mise à jour du CRM et création de Dashboard, et entre haute jai eu à être stagiaire assistante digital marketing ou japportais mon aide dans la création de calendrier éditorial et la stratégie de développement.