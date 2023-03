Irène POILANE

Depuis Mai 2014 : Directrice de Projet SI - Domaine Vignes,Oenologie & Spiritueux- Moët Hennessy Information Services - Groupe LVMH



Avril 2013 - Avril 2014 : Chef de Projet SI - Domaine Vignes,Oenologie & Spiritueux- Moët Hennessy Information Services - Groupe LVMH



Mars 2012 - Mars 2013 : Chef de Projet SI- Martell Mumm Perrier Jouët - Groupe Pernod Ricard

migration JDE & tools version 9.1 et 9.0 - domaines Achats MMPJ / Finance/RH & CNC MPJ



Sept 2011 / sept 2012: diplôme Ingénieur en Informatique : Spécialité : Architecture et Ingénierie des Systèmes et Logiciels (en cours)



Sept 2010 - juin 2011 :diplômée avec mention du Master 2 AESE : Ingéniérie des Organisations

Stagiaire chez Pernod Ricard Europe, Direction Organisation et Systèmes d'Information :

- participation à l'implémentation d'un outil collaboratif Supply Chain

- projet EDI & WMS : changement de prestataire logistique d'une filiale de PR Europe



2006- 2010 : Responsable Fonctionnelle Système d'information Champagne Nicolas Feuillatte :

pilotage et mise en œuvre des évolutions fonctionnelles de l'ERP JD EDWARDS et autres outils informatiques "métier", encadrement et suivi qualité du service utilisateurs.



2003 - 2005 : Responsable Relation client NEOSOFT - Reims



2001 - 2003 : Responsable Administration des Ventes IDF - UPC France - Marne la Vallée