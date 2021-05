Isabelle BENKEMOUN

#RELATIONS PUBLIQUES & MARKETING CINÉMA #COMMUNICATION RÉSEAUX & INTERVENANTS #PROGRAMMATION & DIFFUSION #DÉVELOPPEMENT PROJETS CINÉMA

- Plus de 15 ans d'expérience dans la production et la distribution de films à linternational -

* Mise en place de stratégies marketing pour la sortie de films en salles ; Communication et recherche de publics cibles, de partenariats média et hors média ; Organisation dévénements et mise en place des projections, ciné-débats avec les équipes et intervenants ; Création de contenu, etc.

* Aide à la diffusion et à la programmation ;

* Developpement de projets : analyse critique, etude de faisabilite ; écriture et réécriture.



Après plusieurs années dexpérience dans le théâtre comme comédienne, jai co-produit et réalisé un film documentaire sur la torture avec Les Films dIci, puis écrit un scénario de long-métrage pour Mat Films.

Jai ensuite travaillé en tant que Responsable des co-productions et des ventes internationales avec plusieurs sociétés de production et de distribution.

En 2013, j'ai développé Nour Films avec mon associé. Ensemble, nous avons soutenu et accompagné près dune trentaine de films de longs métrages documentaires et fiction du monde entier, avec une ligne éditoriale fondée sur lexigence cinématographique, des histoires humaines fortes et des sujets résolument nécessaires.



Je travaille aujourd'hui en Freelance pour des sociétés de distribution à la mise en place de stratégies de communication cross-médias et à l'accompagnement des films en salles.

Je collabore également avec plusieurs réalisateurs au développement de projets cinématographiques (écriture et recherche de production).



Vous pouvez me contacter par email : isabellebk.pinto@gmail.com