Isabelle CARTON

Assistante de Direction, polyvalente, dont plusieurs années en entreprises pharmaceutiques et expérience en cabinet d'expertise comptable, organisée, rigoureuse, disponible, je suis arrivée en région bordelaise en août 2019.

Je souhaiterais retrouver un poste d'Assistante de Direction / Assistante Administrative afin de mettre à profit mes compétences dans un poste demandant polyvalence et autonomie.

Je porte mes recherches sur un contrat CDD ou mission d'intérim.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous rencontrer.



Mes compétences :

organisation reunions,seminaires, congres

Gestion des commandes

Connaissance pack office

Organisation et gestion de deplacements, voayages

MAJ et enregistrement procedures AQ

Gestion de salles

Gestion d'agendas

Anglais opérationnel

Services généraux

Management opérationnel