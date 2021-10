Isabelle CHEVALIER (ISABELLE CHEVALIER)

J'ai exercé plusieurs métiers, toujours en lien avec le bien-être et la santé.



Lors de mon exercice en pharmacie, il m'a été donné de voir des patients réagir différemment face à la maladie. J'ai vu alors que le pouvoir du mental est très puissant.



J'ai toujours été intriguée par l'hypnose, entre incrédulité et fascination. Puis j'ai découvert le monde de l'hypnose, plein de bienveillance et d'écoute, avec des résultats impressionnants.







J'ai suivi mes formations à l'I.F.H.E. : Institut de Formation en Hypnose Humaniste et Ericksonienne. Je suis adhérente au SUP-H : Syndicat Unitaire des Professionnels de l'Hypnose.





Je me suis lancée, et les résultats obtenus avec mes patients ne cessent de me conforter dans mon choix.



Léthique et le secret professionnel ont toujours fait partie de ma vie professionnelle.



Plus d'informations sur mon site : https://www.hypnose-ichevalier.com/