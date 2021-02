Isabelle COLLENOT

Après 8 années d'infographie en imprimerie (maquette, colorimétrie, retouche d'images) j'ai validé mes connaissances autodidactes en développement web par deux formations diplômées ("Maquettiste Intégrateur Multimédia" et "Concepteur Développeur Web"). Aujourd'hui, ce profil me donne une vision à 360° du métier du développement web, en partant de la réalisation de la maquette graphique, du codage en html et javascript au dynamisme en Php / Mysql.



Intégration : XHTML, smarty, CSS2

Développement : PHP5, Javascript (Jquery, Ajax)

SGBD : Mysql

CMS : Joomla!, prestashop

Design : Colorimétrie, retouche d'images, mise en page

Logiciels : Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Fireworks

Accessibilité, normalisation (W3C), référencement naturel, ergonomie ...

http://www.coccinet.com



