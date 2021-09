Isabelle DE GOÜYON MATIGNON

PME-ETI : Gemma360 vous accompagne dans votre transformation digitale, en vous donnant des outils et méthodes simples et pratiques pour exploiter au mieux les canaux digitaux dans votre business.



Définir votre facteur différenciant.

Positionner votre entreprise pour lui donner une identité bien vivante et authentique et faire de vos collaborateurs des ambassadeurs, fiers de leur entreprise.

#SiteWeb #Newsletters #Videos



Optimiser votre capital clients.

Connaître vos marchés & clients, leurs besoins, projets et comportement pour mieux les adresser et les accompagner sur leurs problématiques.

#Client #Ciblage #Segmentation



Du commercial au partenaire expert.

Positionner le commercial comme partenaire expert et non comme simple vendeur, pour qu'il devienne incontournable et précieux dans le développement de l'activité de son client.

#SocialSelling #Webinaires #Argumentaires



Gemma360 vous propose une démarche globale personnalisée, structurée et facile à mettre en œuvre, après un audit de lexistant.





https://gemma360.fr