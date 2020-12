Isabelle GILLET

Anthropologue clinicienne trilingue FR/EN/PT (www.hemispheres.link)

Spécialiste des profils atypiques et des parcours nomades depuis 1995

Certificat interuniversitaire en Psychotraumatologie en cours (2021)



25 ans d'expérience internationale en valorisation des potentiels humains, en recherche-action dans les domaines ethno-psycho-médico-social, éducation / emploi / formation, et en analyse du management stratégique.



Accompagnement clinique de particuliers (expats, HP, leaders...) et accompagnement méthodologique d'équipes pluridisciplinaires et/ou multiculturelles (intervenants des secteurs Santé, Education, RH, ONG, Interculturel, Citoyenneté, Diplomatie et Défense).



* Master en Anthropologie sociale avec spécialisation en Santé mentale

* Agrégation de l'Enseignement secondaire supérieur en Communication

* Certifiée en Accompagnement intégratif des personnes à Haut Potentiel

* Certifiée en Approche neurocognitive et comportementale

* Praticienne des Thérapies narrative, transculturelle, existentielle, symbolique, d'acceptation et d'engagement, brève orientée solutions.

* Exerce en français, anglais, portugais, en cabinet, en entreprise et à distance

* Membre des réseaux ICF, PsyForHelp Coronavirus, PsyBE, PsyExpat, Soignants dans le Monde, FabriqueNarrative, ENPP, Backstage Network.



Mes compétences :

Conseil en management

Politiques publiques

Cross cultural management

Thérapie comportementale et cognitive

Marketing social

Analyse stratégique

Gestion de projets internationaux

Workforce Development

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Leadership Training

Change Management

Portugais

Traduction anglais français

Français Langue Etrangère

Formation continue

Insertion socioprofessionnelle

Sociologie des organisations

Anthropologie

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Coaching de dirigeants