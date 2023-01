Isabelle GUYADER

J'ai exercé mon métier de juriste dans des secteurs d'activité variés (immobilier d'entreprise, industrie nucléaire, stockage et distribution pétrolière) et je reste à l'écoute de nouvelles opportunités au sein d'un groupe industriel ou de prestations de services, en tant que juriste senior ou de Responsable Juridique.

J'interviens en droit des sociétés, gouvernance et en droit boursier.



Mes compétences :

Gouvernance

Droit des sociétés

Droit boursier

Droit des affaires