Isabelle HAMELIN

COMPETENCES PRINCIPALES

- Chef de projet - Spécialiste des projets PROMOTIONNELS

- Gestion des supports de COMMUNICATION avec agence et/ou

graphiste, très bonne maîtrise de la chaîne graphique, rédaction et

timing PRINT/WEB (+ utilisation Indesign, Photoshop, photofiltre...)

- Organisation d’EVENEMENTS de A à Z notamment avec Eventbrite

(+ rétroplanning/prestataires), SurveyMonkey etc...

- Web Marketing : Gestion des sites WEB via WordPress ou Joomla

(création, refonte de sites et mise à jour web), Animation des Médias

Sociaux, Newsletters via Mailichimp et E-Commerce etc...

- Commerciale : Gestion des relations avec les fournisseurs,

prestataires de services et partenariats (+ utilisation CRM)



Mes compétences :

Word, Excel, Outlook Powerpoint, Lotus Notes MAILC

- Très organisée - Très bon relationnel - Enthousi