Isabelle IACONO

J'ai un BTS en professions immobilières.



je suis actuellement Formatrice immobilier, Formation word, exceltout en maintenant une activité commercial.



Je dispose d'une expérience de 8 ans dans limmobilier et de 5 ans en management dans ce même secteur pour une société nationale immobilière et financière. Jétais en charge du management du département des alpes maritimes.

Ces années dexpériences mont permise de renforcer mon sens de la cohésion d'équipe afin datteindre des objectifs définis.





Management déquipe



- Recruter des collaborateurs

- Réajuster lorganisation pour permettre latteinte des objectifs fixés.

- Réunions avec analyse des résultats et mise en place des objectifs.

- Animer des groupes de travail comme chef de projet.

- Formation sur des sujets spécifiques

- Encadrer et animer mon équipe en organisant les délégations et en effectuant les contrôles adaptés

- Décliner les objectifs qui lui ont été fixés par sa direction, tout en respectant les contraintes et les spécificités du terrain.

- Superviser et gérer les moyens organisationnels, techniques, humains, financiers, logistiques... pour réaliser les objectifs.

- Fédérer et stimuler les équipes.

- Être le garant des bonnes pratiques commerciales.

- Veiller à la bonne tenue de lagence dans son ensemble.

- Sassurer du respect des procédures par lensemble des collaborateurs.

- Être attentif à la bonne intégration de chaque nouveau collaborateur.





Commercial



Prospecter de nouveaux clients sur un secteur défini, en vue de rechercher des biens à commercialiser. (prospection terrain et phoning commercial)

- Développer son réseau.

- Estimer la valeur des biens.

- Visiter les biens immobiliers.

- Assurer la négociation jusquà la vente et la mise en œuvre du financement.

- Constituer les dossiers de vente.

- Conseiller les clients sur les diagnostics obligatoires affairant à la vente des biens immobiliers.

- Contribuer activement au chiffre daffaires de lagence.

- Veiller au bon déroulement des signatures et au respect des procédures légales.