Isabelle JOLY

Conduire des projets d’amélioration continue pour accroitre la performance.



En optimisant les gestes et déplacements sur un poste de travail en tenant compte de l’ergonomie et de la sécurité, dans un objectif d’efficacité.



- Remettre en cause chaque activité de production et de logistique et identifier leur potentiel de progrès

- Créer des outils favorisant le management visuel



Mise en œuvre de la politique industrielle de l’entreprise : optimisation du process industriel

- Piloter des projets multi-services

- Réaliser des audits, des observations et proposer des solutions d’amélioration simples, des outils permettant d’améliorer la performance d'un atelier

- Déployer l’utilisation des méthodologies

- Mettre en place une démarche 5S

- Optimiser les flux avec le juste à temps (kanban)

-Le poka yoké etc.



Mes compétences :

Amélioration continue

Management

Gestion de projet

Organisation

Rigueur