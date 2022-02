Professionnel doté dun grand sens de lorganisation et dune solide connaissance. Je sais mintégrer sans difficultés dans de nouveaux contextes de travail grâce à un véritable esprit déquipe et à dexcellentes capacités découte et de communication.

Forte autonomie grâce à la connaissance approfondie des procédures de lentreprise.

Gestion informatique et comptage de 54 caisses.

Gestion informatique et mise à jour des stocks.

Accueil des clients.