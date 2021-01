Isabelle LORILLOUX DROILLARD (LORILLOUX)

Passionnée de communication, j'aime partager mes expériences au travers de la formation.

Mon but : permettre à chacun de mieux communiquer, développer la confiance en soi et de s'affirmer.

Mes outils : l'improvisation théâtrale, le jeu, le photolangage, l'écriture intuition.

Mon domaine de spécialisation : les conduites addictives.



Mes compétences :

Retrouver la confiance en soi

Cohésion en équipe

Mieux communiquer

Libérer les émotions par le jeu

Mener des entretiens individuels

Animer des ateliers d'affirmation de soi

Sensibiliser aux conduites addictives

Créer et animer des séances pédagogiques