Isabelle MACCIO

Passionnée de dessin depuis mon plus jeune âge, j'ai dirigé logiquement mes études supérieures vers les Arts plastiques (Licence d'Arts Plastiques) et le graphisme (Diplôme d'Arts Graphiques).

en 2000 j'entreprends une formation qui va être une véritable révélation : Conceptrice Multimédia.

Je découvre les bases du web, le html, flash qui me permettent de créer mes premiers sites web (disparus de la toile fort heureusement...).

J'ai découvert en 2010 le CMS Wordpress, et m'y suis plongée à corps perdu. Il me permet de me consacrer plus largement au graphisme et au design d'un site, même si pour être parfaitement autonome il est utile de savoir mettre les doigts dans le code de temps en temps!

Aujourd'hui je suis donc infographiste webmaster freelance, spécialisée Wordpress ce qui permet de réaliser des sites internet attractifs, responsive, bien référencés, abordables, pour les TPE et PME qui n'ont pas forcément un budget extensible à consacrer à leur communication.



Mes compétences :

Webdesign

Logos

Illustration

Graphisme

Infographie

Design web

Photoshop

Illustrator

Microsoft Word

Adobe InDesign

Rédaction web

Wordpress