Isabelle MADAULE

J’ai fondé la société ANTIDOTE Expertise dans l’intention de créer une société proactive centrée sur l’innovation et la performance pour vous faire partager notre passion et notre « capital expérience » du conseil et de la formation dans le secteur de la santé.



Profondément attachées aux valeurs humanistes, nous proposons une gamme de prestations diversifiées visant le développement du potentiel humain, le renforcement des aptitudes individuelles et des pratiques collectives pour accompagner les hommes et les organisations dans les changements liés aux évolutions constantes du monde de la santé.



Notre équipe est constituée de professionnels de la santé, du conseil et de l’ingénierie de la formation. Nos consultants sont dotés d’un haut niveau d’expertise dans leur domaine, d’une solide expérience de terrain et de la pédagogie interactive pour vous soutenir dans vos missions en conciliant éthique et performance.



Nous exerçons une veille continue sur les priorités de santé publique, l’actualité et les mutations de votre secteur pour anticiper vos nouveaux besoins et vous garantir des prestations actualisées et opérationnelles. Nous en rendons compte régulièrement sur notre site internet:Array

Notre organisme vous propose des formations, constamment actualisées, de courtes durées, modulables et complémentaires pour vous accompagner dans vos projets d’évolution.



Parce que la formation continue se doit d’être pragmatique et en phase avec les contraintes du terrain, nous prônons une pédagogie centrée sur l’action. Celle-ci vise le développement des compétences par la réflexion, la découverte et l’expérimentation des techniques et outils en vue de favoriser une action professionnelle performante et responsable, c’est-à-dire porteuse d’engagements et de valeurs.



Notre pédagogie vise également à assurer au sein du groupe de formation la progression et l’accompagnement individualisés de chaque stagiaire. C’est pourquoi nous encourageons l’élaboration de plans de progrès, proposons des autodiagnostics et une possibilité de coaching à distance pour faciliter le transfert des acquis de la formation.



Mes compétences :

Conseil

Ingénierie

Santé

Communication

Pédagogie

Consultant

Développement personnel

Droit

Cancérologie

Formation

Gériatrie