Isabelle MAILLARD

J’ai 43 ans, j’ai changé de métier en 2005, d’un poste de Direction Marketing dans un grand groupe agroalimentaire international au métier de coach en entreprise.



J’accompagne les dirigeants et les équipes de direction autour de leur Développement et de leur Performance ainsi que dans les champs du Changement, des Transformations Organisationnelles et de leur Vision.



Accompagner les Organisations autour du "bien travailler ensemble"

...développer l'Estime de Soi des collaborateurs pour obtenir plus de performance et d'efficacité au sein des équipes, instiller le changement à un niveau plus profond que la comportement: le Ressenti, le Soi, permettre aux équipes de vivre leurs transformations par le processus du "grupo operativo", rendre visible et décoder les interactions humaines et leurs dynamiques via les constellations systémiques...tel est le projet de TOUKILIK

Je travaille en allemand (bilingue) et en anglais.



Je suis supervisée dans le champ de l’Elément Humain à Lyon par Monique SELLES, fait un travail thérapeutique bi-hebdomadaire depuis 12 ans et suis un cycle d'initiation à la Psychosophie.



Mes compétences :

PNL

MBTI

ELEMENT HUMAIN

Implicit Career Search

Radical Collaboration

Voyage du Héros

Roue de Hudson

Théorie du U

Vision partagée

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Coaching de dirigeant

Gestion des ressources humaines