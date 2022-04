Isabelle MALEVAUT

Relations Entreprises

Interface entre les départements Ressources humaines, services formation le responsable Relations Entreprises dans le cadre de la fidélisation Entreprises et de la mise en place de partenariats.

Rendez-vous en entreprises, organisation d’évènements (forums Ecole-Entreprises, journées et soirées dédiées aux Entreprises, réunions d’information). forum.pole-esg.fr

Organisation d’évènement et de campagnes de pré-recrutement pour les entreprises (l’Oréal, Coty, Ernst & Young,..).



Coordination et encadrement des équipes en charge des stages de 4 écoles du groupe et Mise en place des actions.

Gestion et encadrement d’étudiants de Bac+1 à Bac+5 dans le cadre de leurs stages et de leur projet professionnel ; Coacher et accompagner leurs recherches. Suivi et gestion administrative des stages.

Rédaction de comptes rendus, réalisation de tableaux de bord (Statistiques d'évolution des entrées en stages), rédaction de guides à destination des étudiants. Gestion des rapports de stages. Veille juridique sur les obligations légales de l'entreprise et de l’école en matière de stage. Participation rencontres Relation Entreprises de la Conférence des grandes Écoles.



Communication

Animation d'ateliers CV auprès des étudiants, Collecte, mailings et communication des offres de stages aux étudiants. rédaction de guides CV et d’outils pédagogiques.

Réalisation d’une newsletter à destination des entreprises partenaires



Mes compétences :

Microsoft office