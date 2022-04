Isabelle MALITOWSKI

J'ai 36 ans, je suis en reconversion professionnelle. J'ai exercée 14 ans le métier d'assistante maternelle indépendante avec lequel j'ai développé quelques qualités comme la responsabilité, l'organisation, le respect...

J'ai à la base un BEP ACC (administration commerciale et comptable), je n'ai jamais travaillé en entreprise mais j'aimerai beaucoup pouvoir trouver un patron qui me laisse ma chance, qui prenne un peu de temps pour me former et surtout avoir une vraie place dans le monde du travail.

Le bilan de compétences m'a donné quelques pistes, je me verrai bien Secrétaire Médicale ou Aide Comptable...A voir!

Merci d'avoir pris le temps de me lire