Isabelle MALLEGOL

Après plusieurs années d'expérience dans des fonctions commerciales et marketing, j'ai rejoint l'école supérieure d'informatique SUPINFO Nantes en 2008.

D’une nature impliquée et dynamique, je mets à profit mes compétences et mon enthousiasme au service de l'école et de ses étudiants.

Etre à l'écoute, accompagner les étudiants tout au long de leur cursus, mettre en place des partenariats avec les entreprises et des actions de communication sont les missions qui me sont confiées.

Ce que j'apprécie particulièrement dans ma fonction, c'est la proximité et l'échange avec les étudiants, mais aussi le lien avec le corps professoral et le monde de l'entreprise.





Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion événementielle

Gestion de la relation client

Bureautique

Marketing des services

Formation continue

Enseignement

Sens des relations humaines

Communication et Pédagogie