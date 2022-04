Isabelle MALVOISIN

Bonjour,



Deux périodes consécutives de 14 ans m'ont permis , très agréablement, de vivre dans le monde du Tissu de Décoration de Luxe.

Ces années très enrichissantes m'ont fait rencontrer des acteurs diversifiés et passionnants du monde de la Décoration, clients rares et fidèles et de gagner ainsi, des marchés fabuleux.

Les tissus de luxe ne sont pas seulement fabriqués en France... ce qui m'a donné l'occasion, à plusieurs reprises, de traiter beaucoup de dossiers à l'Import...

Malheureusement, ce secteur de la Décoration a été touché, en premier, par la crise et j'élargis maintenant mes recherches à un secteur beaucoup plus large dans le produit haut de gamme.

Je suis tout à fait disposée, aujourd'hui, à mettre mes compétences au service de votre entreprise.



Cordialement.

Isabelle Malvosisin



Mes compétences :

Commerciale

Commerciale export

Export

Gestion commerciale

Import