Isabelle MANCEAU

Riche d'une expérience de 15 ans dans la vente dont 10 ans au sein de la société AIGLE INTERNATIONAL en temps que responsable adjointe puis responsable, j'ai pu mettre en application mes capacités à manager, former et faire évoluer une équipe de vente tout en mettant en place et en animant une politique commerciale dans le but de faire évoluer le chiffre d'affaire. Sens du commerce, rigueur, disponibilité, dynamisme, sourire, écoute et fidélisation du client font partie de mes priorités et de mes atouts.