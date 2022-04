Isabelle MAREK

Suite à mon parcours professionnel j’ai pu acquérir une belle expérience dans le secteur des ressources humaines.



Celui-ci m'a également permis d'apprendre les différents aspects du travail administratif gestion de dossier (clients et candidats), classement, courrier, gestion d'agenda, contacts clients, accueil des visiteurs.....





Orientée vers le contact humain, je m'adapte facilement à différentes situations ainsi qu'à différentes personnes.





Toujours l’envie d’apprendre et d’évolution, je suis prête à combler mes lacunes en suivant des formations.





Volontaire, dynamique, débrouillarde, organisée et dotée d'esprit d'initiative, je serais heureuse de pouvoir mettre mes atouts à votre service.



Je suis également résistante au stress qui pour moi peut s'avérer un moteur dans mon travail.



Mes compétences :

Convaincre

Gestion du personnel

Hôtellerie

ISO 9001

Législation sociale

restauration