Je m'appelle Isabelle Marie-Claire NARDIN âgées de 27 ans mère d'un petit garçon de 7 ans titulaire d'un CAPA Service en Milieu Rural et d'un CAP Petite Enfance.

J'ai beaucoup d'expérience en tant qu'animatrice socio-culturel et aide auxiliaire petite enfance .

C'est un domaine ou j'ai un gros faible et beaucoup d'atout.

Mon rêve c'est d'évoluer commencer par auxiliaire petite enfance puis auxiliaire de puericulture et ouvrir ma propre micro crèche .