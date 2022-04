Isabelle MARQUIER

QUALITE :

_Organisation et management de la Qualité sur l’ensemble des processus industriels

_Gestion de projets de certification en qualité ISO9000:2000, QS9000 (automobile)

_Démarche d’amélioration continue : MSP, AMDEC, Audits, 5S…



SECURITE ET RISQUES INDUSTRIELS :

_Veille réglementaire : Sécurité, ICPE…

_Analyse des risques professionnels (Document unique) et des risques technologiques et industriels

_Utilisation des outils d’analyse globale (AMDEC, MARP) et spécifiques (APR, Arbre des causes, HAZOP, HACCP…) et des outils d’animation de la démarche (Retour d’expérience, indicateurs, audit)

_Mise en œuvre de plans d’urgence et gestion de crises

_Connaissance des Systèmes de management OHSAS18001, ISO14000 et SIES(ISRS) et approche intégrée QSE



MANAGEMENT ET COMMUNICATION :

_Management d’un service : organisation, objectif, budget

_Formation du personnel cadre et opérationnel

_Coordinateur des plans de progrès

_Animation d’équipes : conduite de réunions, gestion des suivis et analyse des résultats



CONSEIL ET FORMATION :

_Membre du Comité des Pièces Moulées de l’AFAQ : Evaluation des dossiers de certification ISO9000

_Formation et conseil aux entreprises du secteur automobile dans le cadre de la promotion de la Qualité

_Intervenant extérieur en qualité à l’IUP de Lorient en Licences professionnelles



