Isabelle MARTIN

Mission actuelle, Service Achat : Optimisation et réduction des coûts de transport pour le siège et les filiales. (9 sites- 11M€ CA transport)



- Extraction et validation des données

- Réalisation d'outils de comparaison et d'analyse

- Lancement et pilotage Appel d'Offre global

- Elaboration stratégie

- Analyses, Négociations et Contractualisations

- Evaluation de la performance fournisseur (création d'un outil SLA)

- Management des fournisseurs

- Elaboration budget transport





Autres missions précédemment effectuées chez WINOA :



- Marketing = Réalisation d'1 étude de marché = Production mondiale de VL (véhicule légers)

Réalisation d'1 étude de marché = Production mondiale de plaques de granite

Réalisation d'1 étude de marché = Parts de marché et Concurrence année 2014.

> Extraction et analyse de données statistiques, qualitatives, de terrain (sales rep), en corrélation avec données internes.



- Support Administration des ventes



Mes compétences :

Crédit documentaire

Incoterms Finance internationale

Gestion de commandes

Négociation

Logistique internationale

Analyse de données

Appels d'offres

Paiements internationaux

Analyse stratégique

Microsoft Excel