Isabelle MARTIN

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un emploi en secrétariat, je suis disponible, motivée et très souriante. Je n'aime pas venir travailler sans emmener mon sourire avec moi. En plus de mes compétences ça fait pas partie de ma personnalité....

J'aime le travail bien fait, la ponctualité et je n'aime pas faire mon travail à moitié... Je suis persévérante, rigoureuse et très compétente dans mon travail. J'aime le contact avec la clientèle en général et le fait de réussir dans mon travail me donne satisfaction...



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

GAMMA

Ciel Compta

Ciel Paye

Sage compta

Sage paie