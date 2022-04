Bonjour à vous tous,



Forte de 29 années d'expérience professionnelle dans différents services, je vous présente ma candidature pour un poste de secrétaire logistique/production ou de direction



En effet, j'estime avoir acquis de nombreuses compétences qui pourraient vous intéresser.

Ma rigueur dans le domaine du travail, ma maturité et mon sens relationnel font ma force

de travail et de caractére.



Toutefois, si lors de mes nouvelles fonctions, un probléme pourrai se rencontrer, je suis ouverte à toutes formations complémentaires



n'hésitez pas à me contacter directement pour se rencontrer,



a trés bientôt j'espére



Isabelle MARTIS



Mes compétences :

logistique/production