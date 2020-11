Isabelle MASSING

Je suis Thérapeute en Bien-être psycho-émotionnel - J'accompagne toutes les personnes désireuses de reprendre leur vie en mains, de reprendre leur place, de reprendre conscience de leur vraie valeur, ...en travaillant sur les Blessures initiales, d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, d'humiliation...les schémas d'échecs répétitifs, comportements limitants, croyances limitantes... Manque de confiance en soi, d'estime de soi, d'Amour de soi... en allant aider l'Enfant Intérieur que vous étiez à mieux grandir et à devenir l'adulte qu'il mérite d'être aujourd'hui dans toute sa splendeur et dans toute sa puissance.

Je vous accompagne en toute confidentialité, dans la bienveillance et le non-jugement vers votre LIBERATION de tout ce qui vous entrave, vous limite, vous pèse...tout ce que vous portez qui vous appartient...mais aussi ce qui ne vous appartient pas (généalogie...) pour retrouver votre liberté, votre souveraineté, reprendre confiance en vous, en qui vous êtes, pour vous permettre d'oser redevenir vous-même, oser être qui vous êtes vraiment, oser vous exprimer librement, et agir librement, sans peur du regard ou du jugement des autres, bref vous affirmer dans votre vérité, dans votre authenticité.

J'utilise toute une palette d'outils issus de la psychologie, de l'énergétique et des thérapies quantiques, des champs informationnels,....pour un accompagnement holistique, afin que vous soyez de nouveau aligné, corps, âme, esprit... des techniques vibratoires, biorésonnance, thérapies fréquentielles, afin de vous aider à retrouver vos fréquences initiales, optimales, de bien-être, de bonne santé et de pureté. Contactez-moi pour en savoir plus je serai ravie d'échanger avec vous sur ce qui me passionne et qui peut vous aider à vous sentir mieux.