Isabelle MASSOL

Après des études de langue (espagnol et italien) je me suis tournée vers un master de traduction et d'édition. C'est ainsi que j'ai réalisé un stage de fin d'études de six mois au sein d'une maison d'édition au service presse et communication. Contact avec les journalistes et les auteurs, connaissance des médias, créations de communiqués de presse ou d'emailing, tous les aspects du métier m'ont passionnée. Je cherche donc un premier emploi comme attachée de presse ou chargée de communication. Ma maîtrise de l'italien et de l'espagnol pourrait notamment m'être bénéfique si je venais à rejoindre une entreprise collaborant avec l'étranger.

Mon intérêt pour la littérature et la musique classique me poussent à chercher un emploi dans le domaine culturel.



Mes compétences :

Traduction espagnol français

Traduction italien français