Isabelle MATHELLIE

- Créer valeur et efficacité par

. le pilotage performant des flux physiques et d’information

. l'optimisation des relations clients - fournisseurs

. la collaboration Supply Chain entre Industrie et Commerce



- Expertise

. Gestion de la Demande: prévisions des ventes, process S&OP

. Disponibilité des Produits : planification, approvisionnements,

gestion de stock

. Collaboration Supply Chain : partenariats transverses en

entreprise & clients-fournisseurs



- Interventions

. Audit & Conseil : processus opérationnels, intéractions métiers,

communication transverse, systèmes d'information,

. Management opérationnel des solutions

. Coaching Supply Chain



Mes compétences :

Approvisionnements

Consulting

Demand planning

Gestion de stock

GPA

Logistique

Management

Management de projets

mutualisation

Pilotage

Pilotage des Flux

Planification

Planning

Prévisions

Prévisions des Ventes

Stock management

STOCK'

Supply chain

ventes