Isabelle MATHEY

Expérimentée en recrutement et en gestion de personnel, maîtrisant le "savoir vendre", je suis passionnée par les relations humaines. Complètement autonome, et de par ma formation Gestion PME PMI, je gère tout l'administratif. Mais le plus important à mes yeux est d'offrir mes services plutôt que d'en demander, rendre service à mes clients plutôt que d'essayer de vendre à tout prix et apprendre à aimer mon métier autant que mes clients. "Vendre, c'est avant tout communiquer, aider, persuader, rendre service à l'autre et le respecter" (Yannick Alain, conférencierArray).



Mes compétences :

Recrutement

Communication

Techniques de vente