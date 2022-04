Isabelle MATHIEU

Mon parcours professionnel à commencé par le maquillage de scène (théâtre Garnier, studio photo, spectacles..........)

Mon gout pour l'organisation et l'animation m'a amené à l'organisation de manifestations médiévales (entre autres) et à la régie d'événements, de tournées d'orchestres symphoniques, et par la suite à la direction de production d'expositions scénographies

J'ai du faire de choix d'arrêter les "tournées" et d'avoir un poste sédentaire toujours dans la production à Paris

En 2004, j'ai changé de vie en venant vivre en Bourgogne du sud, restaurer un ancien domaine viticole plein de charme, afin de le transformer en lieu d'accueil sous forme de gites et chambres d'hôtes.

Un grand festival de jazz à lieu depuis 22 ans dans le petit village où j'habite, rapidement j'ai rejoint cette association et accueilli de nombreux musiciens et orchestres pour des résidences et enregistrement.

J'ai retrouvé le milieu dans lequel je travaillais, mais maintenant je n'organise plus les tournées, je les accueille pour mon plus grand bonheur



Mes compétences :

Accueil

Cuisine

vie associative