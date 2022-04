Isabelle MATHIS

Responsable de l'unité Affaires Générales/Etat civil

- Management de l'unité : Affaires Générales-Etat Civil, (8 agents ) ;

- Organisation des élections ;

-- Encadrement, organisation et sécurisation juridique de la délivrance des actes d'état civil, CNI, Passeports, Attestations d'accueil, regroupement familial, divers attestations ;

- Développement des outils de communication dématérialisés et facilitation de l'accès des usagers aux démarches administratives ;

- Encadrement et gestion du recensement de la population ;

- Gestion des relations avec les institutionnels (Préfet, Procureur de la République, INSEE, SIFUREP, Communauté d'Agglomération, etc...)