Isabelle MATTIO

Mission auprès des entreprises :

Team building et Incentives : création, animation et réalisation de séminaires par des coachs experts et sportifs de haut niveau.

Solutions management autour des 5 piliers : performance, changement, management d’équipe, motivation, efficacité transversale.



Mission auprès des particuliers : accompagnement adultes développement personnel et professionnel. Performance, gestion du stress et des émotions, prise de parole en public.

Soutien aux enfants et adolescents: confiance en soi, préparation aux examens, problèmes scolaires.

Soutien en complément d'un traitement médical : acouphénes, gestion de la douleur, dépression et burn-out.



Mes compétences :

Gestion du stress

Sophrologie